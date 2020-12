10.000 Euro Schaden Unfall zwischen Pkw und Klein-Lkw – eine Person leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 4. Dezember, kurz nach 17 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Klein-Lkw (offener Kasten), die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Regensburg. Nachdem er an der Autobahnausfahrt Wörth/Wiesent abgefahren war, wollte er nach links in die Staatsstraße 2146 einbiegen. Beim Linksabbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Fahrzeuglenkers, der sich mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2146 (Vorfahrtstraße) aus Richtung des Gewerbeparks Wörth/Wiesent annäherte.