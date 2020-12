5.000 Euro Schaden Fahrerflucht konnte schnell geklärt werden

Am Samstag, 5. Dezember, in der Zeit von 12.35 bis 12.45 Uhr, beschädigte ein, bis dahin unbekannter Fahrzeugführer einen in der Bayerwaldstraße in Donaustauf geparkten BMW.