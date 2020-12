Hinweise erbeten Einbrecher klaut Kinderspielgerät und Geschirr aus Kellerabteilen in Tegernheim

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2. auf 3. Dezember, in Tegernheim in der Böhmerwaldstraße fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses auf.