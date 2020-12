Hinweise erbeten Langfinger klaut 150 Euro Bargeld aus einer Geldbörse

Foto: 123rf.com

Vermutlich ein Langfinger entwendete einer Frau beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Pollenried in Nittendorf aus der mitgeführten Handtasche die Geldbörse mit circa 150 Euro Bargeld, einer Scheckkarte und diversen Ausweisdokumenten.