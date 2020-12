Zahlreiche Wehren im Einsatz Mindestens 150.000 Euro Schaden bei Brand in einem Sägewerk in Weiding

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 3. Dezember, um 21.41 Uhr, erging an die Integrierte Leitstelle Regensburg die Mitteilung über einen Garagenbrand an einem Wohnhaus in Weiding.