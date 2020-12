Die Kripo ermittelt Einbruch in eine Bank – Täter entkommen ohne Beute

Unbekannte drangen in die Räumlichkeiten einer Bank ein, sie flüchteten ohne Tatbeute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Holnstein bei Berching. Am Mittwochabend, 2. Dezember, gegen 20.40 Uhr, drangen mehrere unbekannte Täter über die Gebäuderückseite in eine Bankfiliale in der Regens-Wagner-Straße in Holnstein ein. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter jedoch nicht mehr vor Ort. Diese flüchteten ohne Tatbeute. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die erfolglos blieben. Auch ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum geschilderten Geschehen geben können, sich unter der Nummer 0941/ 506-28 88 zu melden.