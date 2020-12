Schädelbruch und Gehirnblutungen Schwerer Unfall bei Arbeiten am Balkon – mit dem Kopf gegen die Hauswand geprallt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 15 Uhr, bei Arbeiten zur Montage eines Balkones an einem Einfamilienhaus in Laaber.