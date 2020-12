Unfall im Landkreis Neumarkt Seat-Fahrerin gerät ins Schleudern und prallt in Schulbus

Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 7.25 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2251 zwischen Eichenhofen und Seubersdorf auf schneebedeckter Fahrbahn ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem mit 22 Kindern besetzten Schulbus.

Seubersdorf/Landkreis Neumarkt. Eine 19-jährige Seat-Fahrerin befuhr die Staatsstraße in Richtung Seubersdorf, als sie in einer leichten Linkskurve offensichtlich mit den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit der Fahrzeugseite in einen entgegenkommenden Schulbus prallte. Weder die 22 Schulkinder, noch der 30-jährige Busfahrer wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Die Seat-Fahrerin wurde vom BRK mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Schulbus entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, am Seat Totalschaden von circa 10.000 Euro. Die 19-jährige Unfallfahrerin hatte ganz offensichtlich einen aufmerksamen Schutzengel auf dem Beifahrersitz, denn obwohl ihr Fahrzeug in mehrere Teile zerfetzt wurde, kam sie mit leichten Prellungen davon.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Eichenhofen, Seubersdorf und Parsberg im Einsatz.