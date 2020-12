Sauerei Fahrer eines Unternehmens für Miet-WCs entsorgt Fälkalien auf einem Feldweg

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Umweltsünder der besonderen Art ermittelt werden.

Nittendorf. Der Fahrer eines Unternehmens für Miet-WCs entsorgte am Montagnachmittag, 30. November, bei Haugenried den Inhalt des Fäkalienbehälters einer WC-Box, indem er am Auslauf einen Schlauch anschloss und diesen in einen Feldweg verlegte. Der Betroffene wird wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt und muss nun mit einem Bußgeldbescheid des Landratsamtes Regensburg rechnen.