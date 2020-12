Aktion verlängert Gemeinsam gegen Einbrecher – der Präventionsbus ist in Stadt und Landkreis Regensburg unterwegs

Ein Präventionsbus von Stadt Regensburg, Landkreis Regensburg und Polizeipräsidium Oberpfalz ist seit Dezember 2018 in der Region unterwegs. Dank des erneuten Engagements des Busunternehmens Watzinger wird die Aktion bereits in das dritte Jahr verlängert.

Regensburg. Auf Initiative des Sicherheitsbeirates der Stadt Regensburg haben die Stadt Regensburg, der Landkreis Regensburg und das Polizeipräsidium Oberpfalz Ende 2018 in einem Kooperationsprojekt den ersten Präventionsbus zum Thema „Einbruchschutz“ auf den Weg gebracht. Mit seiner auffälligen Beklebung weist er insbesondere auf die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hin. Speziell ausgebildete Fachkräfte informieren kompetent, kostenlos und produktneutral über technische Sicherungseinrichtungen für Haus und Wohnung und geben Verhaltenstipps zur Vorbeugung von Wohnungseinbrüchen.

Präventionsbus rollt im dritten Jahr

Nach der zunächst für ein Jahr geplanten Aktion der beteiligten Kooperationspartner hatte die Busservice Watzinger GmbH & Co. KG bereits Ende 2019 zugesagt, den Präventionsbus für ein weiteres Jahr zu finanzieren. „Die Aktion des Präventionsbusses und die damit verbundene Aufklärungsarbeit ist eine wichtige Sache, die wir als Unternehmen gerne ein weiteres Jahr unterstützen“, so Emilie Watzinger-Artner, Geschäftsführerin der Busservice Watzinger GmbH & Co. KG. Um die aktuelle Problematik weiter im Bewusstsein der Bevölkerung wach zu halten, wird die Aktion nun ein weiteres Jahr lang fortgesetzt und geht somit in die zweite Verlängerung.

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tanja Schweiger bedanken sich erneut für das Engagement des Unternehmens. Damit könne die Öffentlichkeit in Stadt und Landkreis Regensburg für das Thema Einbruchsschutz nachhaltig sensibilisiert und hoffentlich der ein oder andere Einbruchsversuch vereitelt werde, so die beiden.

„Unsere gemeinsamen Bemühungen haben in den letzten Jahren Früchte getragen und zu einem niedrigen Stand der Wohnungseinbrüche in Stadt und Landkreis Regensburg geführt. Alle Menschen in Regensburg sollen sich zu Hause sicher fühlen können, weshalb die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität für uns weiterhin höchste Priorität hat“, erläutert Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Der Bus der Firma Watzinger wird auch im Jahr 2021 in Stadt und Landkreis Regensburg auf verschiedenen regulären Linien des Regensburger Verkehrsverbundes (RVV) unterwegs sein.