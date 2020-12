In Neutraubling Wendemanöver führt zu Unfall

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Montag, 30. November, gegen 16.30 Uhr, die Gleiwitzer Straße in Neutraubling entlang in Richtung Borsigstraße. Als er an einem am Straßenrand haltenden Kleintransporter vorbeifahren wollte, leitete dieser unvermittelt ein Wendemanöver ein und es kam zum Zusammenstoß.