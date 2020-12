Täter erwischt Auf dem Weg zum Dienst – Polizeibeamter beobachtet Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Montag, 30. November, kam es in der Dresdener Straße in Neutraubling zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, der Täter konnte festgenommen werden.