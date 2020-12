Glätte Winterliche Straßenverhältnisse in der Oberpfalz – 36 Unfälle in acht Stunden

In der Oberpfalz herrschten am Dienstagmorgen, 1. Dezember, winterliche Verhältnisse, die auch zu einem leicht erhöhten Verkehrsunfallaufkommen führten. Die Polizei gibt Verkehrsteilnehmern Tipps zur Sicherheit.

Oberpfalz. In der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr ereigneten sich insgesamt 36 Verkehrsunfälle. Bei derzeit zehn Unfällen geht man von einem Bezug zu Glätte aus. Das gesamte Unfallaufkommen kann derzeit als leicht über dem Durchschnitt liegend bezeichnet werden und stieg erst mit dem einsetzenden Berufsverkehr an.

Von den zehn durch Glätte bedingten Verkehrsunfällen wurden zunächst zwei Unfälle (Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Landkreis Amberg-Sulzbach) mit Verletzten und sieben Unfälle nur mit Sachschaden bekannt.

Die Glätteunfälle verteilten sich auf die gesamte Oberpfalz (nach Landkreisen): Amberg Stadt 1, Amberg-Sulzbach 2, Neumarkt 3, Regensburg Land 1, Regensburg Stadt 1, Schwandorf 1 und Neustadt an der Waldnaab 1.

Besondere Unfälle

Gegen 7.25 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2251 bei Seubersdorf ein Unfall zwischen einem Pkw und einem mit über 20 Kindern besetzten Schulbus. Businsassen bzw. die Kinder wurden dabei nicht verletzt, die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen am Unfallort dauern an.

Gegen 6.45 Uhr geriet ein Lkw auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Neutraubling und der Anschlussstelle Regensburg-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg in die Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von etwa 800 Metern beschädigt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund des verstärkt einsetzenden Winters gibt die Polizei folgende

Tipps und Hinweise

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind. Denken Sie auch an Eiskratzer und Besen zum Schnee abfegen. Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen. Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Fahrzeugbatterie, damit sie auch bei winterlichen Temperaturen ihren Dienst verrichtet. Füllen Sie das Scheibenwaschwasser auch mit ausreichendem Frostschutz auf. Durch helle und farblich auffällige Kleidung können Radfahrer und Fußgänger selbst einen Beitrag zu Ihrer Sicherheit leisten. Reflektierende Materialien oder Accessoires, beispielsweise an Jacken oder Taschen, erhöhen die Sichtbarkeit auch schon aus größerer Entfernung deutlich. Für sämtliche Fahrzeuge gilt: Licht an! Für Grundstückseigentümer: Denken Sie an Ihre Verkehrssicherungspflicht! Vergessen Sie nicht die ggf. geltende Räum- und Streupflicht. Trotz Winterreifen ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet seine Fahrgeschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen. Bei Schnee- und Eisglätte verlängert sich der Bremsweg um ein Vielfaches!

„Das Polizeipräsidium Oberpfalz wünscht allzeit gute Fahrt.“