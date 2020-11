Aufmerksame Zeugen Übergekochtes Knödelwasser ruft die Feuerwehr auf den Plan

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 29. November, gegen 11 Uhr, verständigten zwei aufmerksame Zeugen in Cham Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei, nachdem sie aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bäumlstraße das Signal eines Rauchmelders hören konnten.