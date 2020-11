Falschgeld „PropCopy“-Scheine gefunden und damit bezahlt

Am 14. November wurde Falschgeld aufgefunden und damit eingekauft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Cham. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Chamer Ortsteil Janahof wurden am 14. November mehrere falsche Zehn-Euro-Scheine aufgefunden. Mit einem identischen Schein wurde durch einen bislang Unbekannten in einem Geschäft eingekauft. Bei den festgestellten Geldscheinen handelt es sich um veränderte Banknotenabbildungen, so genannte „PropCopy“-Scheine. Das sind Reproduktionen von Banknoten, bei denen zusätzlich mehr oder weniger auffällige Veränderungen angebracht sind. Diese werden häufig über das Internet vertrieben. Die Noten weisen in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf und können daher leicht durch die Prüfmethode „Fühlen-Sehen-Kippen“ als falsch identifiziert werden. Die Mehrzahl solcher Stücke wird dennoch als grundsätzlich im Zahlungsverkehr verwechselbar eingestuft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen, die am 14. November 2020 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 entgegen.

Die Polizei Oberpfalz und auch das Bayerische Landeskriminalamt warnen eindringlich vor der Verwendung von „PropCopy“ bzw. veränderten Banknotenabbildungen im Zahlungsverkehr. Geldfälschung ist ein Verbrechen und wird mit hohen Strafen geahndet.