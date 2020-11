Die Kripo ermittelt Vergewaltigung einer Radfahrerin in Regensburg – Fahndungsplakate in mehrere Sprachen ausgehängt

Foto: Polizei Bayern

Am 2. November kam es zu einer Vergewaltigung einer jungen Frau im Donaupark in Regensburg. Am Freitag, 20. November, wurde für Hinweise zur Ergreifung des Täters eine Belohnung ausgesetzt. Am Mittwoch, 25. November, werden im Stadtgebiet Regensburg dazu Fahndungsplakate in vier Sprachen ausgehängt.