Die Kripo ermittelt Immer noch keine heiße Spur zu Vergewaltiger

Die EG „West“ arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Falles. Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In Regensburg laufen die Ermittlungen auf Hochtouren− am Montag, 2. November, war es nahe des Grillplatzes im Donaupark in Regensburg zu einer Vergewaltigung gekommen. „Eine junge Frau wurde von einem noch unbekannten Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, unter Vorhalt eines Revolvers überfallen“, so das Polizeipräsidium Oberpfalz. Nun wurde eine Belohnung ausgesetzt.