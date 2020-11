Rasante Fahrt Flucht vor der Polizei endet für 55-Jährigen in U-Haft

Mehrere Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz, Straßenverkehrsgesetz sowie weitere Verstöße sind die Bilanz einer Verkehrskontrolle in Regensburg am Sonntag, 22. November. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.