Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu versuchten Einbrüchen in drei Regensburger Geschäfte

Foto: 123rf.com

Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. auf 24. November, versucht, in mehrere Geschäfte in Regensburg einzubrechen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.