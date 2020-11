Kontrolle in Regensburg Rund 1,3 Promille – Autofahrer stolpert der Polizei aus seinem Fahrzeug entgegen

Nachdem ein 25-jähriger Ukrainer mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 24. November, gegen 0.30 Uhr in der Donaustaufer Straße in Regensburg polizeilich kontrolliert werden sollte, fuhr dieser einfach weiter und missachtete das Anhalte-Signal.