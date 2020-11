Verfahren eingeleitet Deutlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und baut Unfall

Foto: 123rf.com

Ein 58-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Pkw am Sonntag, 22. November, gegen 18 Uhr, die Kreisstraße R20 von Obertraubling in Richtung Bad Abbach. In Pentling n der Einmündung Richtung Seedorf wollte er nach links abbiegen, holte zu weit aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.