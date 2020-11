Hinweise erbeten Täter gehen bei zwei Einbrüchen in Obertraubling leer aus

Foto: Lucky Business/123rf.com

Gleich zweimal registrierte die Polizei in Neutraubling am Wochenende, 21. und 22. November, in Obertraubling Einbrüche in Bürogebäude. Die unbekannten Täter konnten in beiden Fällen nichts erbeuten.