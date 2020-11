Anzeige erstattet Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg mit Einbruchs-Masche

Am Freitag, 20. November, kurz nach Mittag, versuchten falsche Polizeibeamte Bürger in Hemau mit der bekannten Masche, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei.