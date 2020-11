Laaber Brand eines Dachstuhls durch Aschereste

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 20. November, gegen 19.45 Uhr, wurde die Polizei Nittendorf zu einer Brandstelle in Laaber gerufen. Das Dach einer Doppelgarage stand in Flammen, sie konnten aber von den örtlichen Feuerwehren rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, sodass der Brand nicht auf benachbarte Gebäude übergriff.