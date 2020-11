Doppeltes Pech In der Nacht brannte es gleich zwei Mal in einer Wohngemeinschaft in der Weißenburgstraße

Foto: 123rf.com Gleich doppeltes Unglück widerfuhr in der Nacht auf Montag, 23. November, den Bewohnern einer Wohngemeinschaft in der Weißenburgstraße in Regensburg. Regensburg. Aus ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Geschirrspüler in der Gemeinschaftsküche in Brand. Der entstandene Brand konnte durch das beherzte Eingreifen einer Nachbarin bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, weitestgehend gelöscht werden. Keine zwei Stunden später wurden die Bewohner durch die verbauten Rauchwarnmelder erneut auf eine Rauchentwicklung in der Wohnung aufmerksam gemacht. Dieses zweite Mal war in einem der Bewohnerzimmer eine Matratze in Brand geraten. Das Brandgeschehen wurde durch den eingeleiteten Innenangriff schnell unter Kontrolle gebracht, die angrenzenden Bereiche und der Dachraum wurden kontrolliert und die Wohnung entraucht. Die zum Teil leicht verletzten Bewohner der Wohngemeinschaft, wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Bei den beiden Einsätzen waren circa 35 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und vom Löschzug Weichs sowie Kräfte von Rettungsdienst und Polizei. Die Brandursachen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind unbekannt.