Anzeige folgte 57-Jähriger mit über zwei Promille wird zur Verkehrskontrolle angehalten

Am Samstag, 21. November, um 14.50 Uhr, wurde in der Ludwigstraße in Bad Kötzting ein 57-Jähriger mit seinem Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten. Da Anzeichen auf eine Alkoholisierung bestanden, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von über zwei Promille ergab.