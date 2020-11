Trotz Corona Wirtin und drei Gäste beim Watten erwischt – alle aus unterschiedlichen Hausständen

Am Sonntag, 22. November, um 10.25 Uhr, wurden in einer Gaststätte im Gemeindebereich Chamerau die Wirtin und drei Gäste mit Getränken am Tisch beim Watten angetroffen.