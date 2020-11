Strafanzeige erstellt Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft – „Kunde“ schleudert Sicherheitsmitarbeiter zu Boden

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 21. November, gegen 16 Uhr, löste ein etwa 45-jähriger Niederbayer beim Verlassen eines Bekleidungsgeschäftes in einem großen Einkaufszentrum in Regensburg einen akustischen Alarm aus. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Geschäftes wollte den Kunden daraufhin ins Büro bitten, zur Abklärung des Sachverhaltes. Der „Kunde“ reagierte jedoch hochaggressiv und schleuderte bei seinem Fluchtversuch, in einem Handgemenge, den Sicherheitsmitarbeiter zu Boden.