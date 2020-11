Pandemie Großgruppe junger Menschen teilt sich ganz plötzlich, als die Polizei auftaucht

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 21. November, gegen 1 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung der PI Nord auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Vilsstraße in Regensburg eine Großgruppe von jungen Personen sichten, die dort auf engstem Raum zusammenstanden.