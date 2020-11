Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Seitenscheibe eines Pkws ein und klaut Geldbörse

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 20. November, 20 Uhr, bis Samstag, 21. November, 18 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe an einem in Pentling am Ziegelackerweg geparkten VW-Golf ein. Der Täter entwendete die in der Mittelkonsole des Pkws abgelegte Geldbörse.