Die Kripo ermittelt Vergewaltigung einer Radfahrerin in Regensburg – Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Foto: 123rf.com

Zu einer Vergewaltigung in Regensburg am 2. November bitten die Ermittler um Unterstützung durch die Bevölkerung. Es wurde eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro festgesetzt.