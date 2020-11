Am Mittwoch Suchaktionen im Landkreis Cham – zwei vermisste Senioren konnten wohlbehalten aufgefunden werden

Foto: Polizei Bayern

Von seinem Wohnort in unmittelbarer Grenznähe in einem Ortsteil von Neukirchen beim Heiligen Blut wurde am Mittwochabend, 18. November, ein älterer Mann als vermisst gemeldet.