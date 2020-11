Bußgeld und Anzeige Illegal Müll auf einem Parkplatz abgelagert

Am Mittwoch, 18. November, fanden Mitarbeiter des Kreisbauhofes in der Schorndorfer Straße in Roding auf einem Parkplatz einer dort ansässigen Firma vier unerlaubt abgelagerte Säcke mit Hausmüll.