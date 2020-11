21.500 Euro Schaden Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein Fahrzeug – zwei Personen leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von circa 21.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch, 18. November, gegen 8 Uhr, auf der Staatsstraße 2660 in Pittmannsdorf in Hemau ereignete.