Schnell geklärt Zwei Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet – hinterlassenes Kennzeichen überführt Übeltäter

Schnell geklärt war eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, 19. November, gegen 1.30 Uhr, in Hohenschambach in Hemau an der Einmündung „Roter Bügel“ in die Staatsstraße 2660 ereignet hatte.