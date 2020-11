Hinweise erbeten Unbekannter Lkw fährt Straßenlaterne um und flüchtet

Am Mittwoch, 18. November, in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw in der Kufberger Straße in Wenzenbach gegen eine Straßenlaterne, so dass diese umknickte und auf das angrenzende Grundstück fiel.