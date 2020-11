Regenstauf Einbrecher auf frischer Tat ertappt – er muss wohl wieder zurück in Haft

Am Mittwoch, 18. November, gegen 21 Uhr, stellte ein Anwohner in Marienthal in Regenstauf eine fremde Person fest, die auf seinem Grundstück herumschlich und in seinem Wintergarten Sachen durchwühlte. Er verständigte daraufhin die Polizei, die den Täter kurze Zeit später festnehmen konnte.