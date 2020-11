Polizei ermittelt Rauchentwicklung in Wohnung in Runding – Brennholz lag direkt neben dem Ofen

Am Mittwoch, 18. November, ereignete sich gegen 8.30 Uhr ein Brandfall in einer Wohnung eines Hauses in der Stockertstraße in Runding. Eine 64-Jährige befeuerte einen Holzofen in der Wohnung und ging dann in ein anderes Geschoss des Hauses.