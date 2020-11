Unfall im Kreisverkehr Pedelec-Fahrerin gerät zwischen Pkw und Anhänger und wird verletzt

Foto: 123rf.com

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 17. November, um 15.25 Uhr, beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Hohenfelser Straße in Parsberg. Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr vom Parkplatz des Action-Marktes in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen 62-Jährigen, der mit seinem Skoda samt Anhänger den Kreisverkehr befuhr.