30.000 Euro Schaden Campingkocher falsch bedient – drei Personen bei Brand in Lappersdorf leicht verletzt

Foto: RBM TV / F. Bonn

Nach einer falschen Benutzung eines Camping-Gaskochers am Montagabend, 16. November, in einer Wohnung in Lappersdorf kam es zum Brand und einer Verpuffung. Dabei wurde drei Personen leicht verletzt.