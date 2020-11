Einbruch in Arcaden-Geschäft Täter nahm gleich die ganze Registrierkasse mit

In der Nacht von Freitag, 13.November, auf Samstag, 14. November, brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Schränke in einem Geschäftsbereich in den Regensburg-Arcaden auf. Hieraus entwendete er eine Registrierkasse.