Anzeigen erstellt Trotz Corona hält ein Further Verein eine Mitgliedersammlung ab

Foto: Hoppe/123rf.com

In seinem Vereinsgebäude in Furth im Wald hielt am Samstagabend, 14. November, ein Further Verein eine Mitgliederversammlung ab. Neben dem Vorsitzenden waren noch weitere sechs Vereinsmitglieder anwesend.