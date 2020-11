Hinweise erbeten Nachbar hört verdächtige Geräusche – Unbekannter klaut ungesicherten Pkw-Anhänger

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag, 14. bis 16. November, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem frei zugänglichen Hof an der Hauptstraße in Katzbach in Waldmünchen einen ungesicherten Pkw-Anhänger im Wert von 700 Euro.