Polizei ermittelt Hund fügt anderem Hund offene Fleischwunde zu und beißt Menschen

Foto: 123rf.com

Zwei Hundehalter gerieten am Freitag, 13. November, in Sinzing in der Bahnhofstraße aneinander, nachdem der Hund des einen den Liebling des anderen angriff und ihm eine offene Fleischwunde am Kopf zufügte.