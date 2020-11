Hinweise erbeten Kotflügel liegt nach Unfallflucht auf der Fahrbahn – nach 40 Minuten holt ihn ein Mann

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag, 13. November, kurz vor 23 Uhr, in Pettendorf im Ortsteil Kneiting in der Keltenstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen Gartenzaun und suchte das Weite. Eine Anwohnerin vernahm Unfallgeräusche und bemerkte, dass ein Kotflügel auf der Fahrbahn lag.