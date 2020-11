Täter gesteht Ermittlungserfolg – unberechtigte Geldabhebungen an Geldautomaten rasch geklärt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 12. November, erstattete ein im nördlichen Altlandkreis Walmünchen wohnender Mann Strafanzeige wegen Betrugs bei der Polizeistation Waldmünchen. Der Geschädigte hatte festgestellt, dass in den zurückliegenden Tagen von seinem Geschäftskonto unberechtigt zwei Bargeldabhebungen in Höhe von insgesamt 4.900 Euro an Geldautomaten in Tiefenbach und Waldmünchen durchgeführt worden waren.