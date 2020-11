Zeugen gesucht Versuchter Raubüberfall in Roding – Fahndung bisher erfolglos

Am frühen Freitagnachmittag, 13. November, kam es im Rodinger Stadtteil Mitterdorf zu einem Raubüberfall auf ein Fachgeschäft für Tabakwaren und Raucherbedarf. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Fahndung verlief ergebnislos.

Roding. Am Freitag, gegen 14.15 Uhr, betrat ein maskierter Täter den in der Bahnhofstraße gelegenen Tabakladen. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Als die 84-jährige Inhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Geschäft aufhielt, zu schreien anfing, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Mitterdorf-Siedlung beziehungsweise Bundesstraße B85. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, er sprach bayerischen Dialekt. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Die Kripo Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Fall um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Zeuge des Raubüberfalls wurde oder Angaben zum Täter machen kann, wird deshalb dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 5062888 in Verbindung zu setzen.