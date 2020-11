33.000 Euro Schaden 38-Jährige missachtet Vorfahrt und es kommt zu Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 11. November, gegen 17 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Brennberg mit ihrem BMW in Wald die Ortsverbindungsstraße in Sandorf und fuhr dort auf eine Kreuzung zu. Die Kreuzung wurde seitens der 38-jährigen Frau durch das Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ geregelt.