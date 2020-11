Am Mittwoch, 11. November, gegen 5.45 Uhr , wollte die 30-jährige Fahrerin eines Kleintransporters bei Duggendorf in Richtung Kallmünz abbiegen und kollidierte mit einem Skoda.

Duggendorf. Am Steuer des Skoda saß eine 40-Jährige, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro.