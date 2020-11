Hinweise erbeten Diebe klauen 20 Handtaschen aus Lederwarengeschäft

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 10.November, stellte eine Streife zwei Personen an der Römermauer im Bereich Ernst-Reuther-Platz in Regensburg fest, die gerade versuchten, eine Stahlkette mit einen Stein zu zerschlagen. Auf die Kette waren mehrere Handtaschen gereiht.